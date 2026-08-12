Eruzione dell’Etna, stop ai voli a Catania fino alle 18 e a Comiso fino alle 10
La Sac invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree
CATANIA (ITALPRESS) – La SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore B3. Sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza all’aeroporto di Catania fino alle 18:00 ora locale.
Contestualmente, le operazioni di volo all’Aeroporto di Comiso sono sospese fino alle 10:00 ora locale per contaminazione da cenere vulcanica. La Sac invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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Verificato il: 12 agosto 2026