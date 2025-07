Ersu, al via iscrizioni gratuite degli studenti al progetto “La Scuola della Fotografia” di Palermofoto

PALEERMO (ITALPRESS) & Gli studenti iscritti presso le istituzioni di livello universitario ricadenti nel territorio di competenza dell& di Palermo hanno la possibilità di candidarsi per la partecipazione al progetto & Scuola della

PALEERMO (ITALPRESS) – Gli studenti iscritti presso le istituzioni di livello universitario ricadenti nel territorio di competenza dell‘Ersu di Palermo hanno la possibilità di candidarsi per la partecipazione al progetto “La Scuola della Fotografia”, promosso da Palermofoto« ACSI Matteotti ASDAPS, nell’ambito dell’ERSU Festival 2024/2025.

Il progetto che si svolgerà subito dopo l’estate prevede un percorso didattico-artistico-formativo di 10 lezioni, articolate tra teoria e pratica, che accompagneranno i partecipanti nello sviluppo di competenze legate alla fotografia: linguaggio visivo, tecniche di stampa fotografica antica, comunicazione per immagini e sperimentazione creativa. Il Corso mira, quindi, a sostenere e promuovere lo sviluppo delle competenze in materia di fotografia e cultura visiva negli studenti universitari, offrendo un percorso formativo dedicato alla fotografia come linguaggio visivo, alla tecnica fotografica e alla sperimentazione creativa. Attraverso un approccio teorico-pratico, con attenzione alle tecniche antiche di stampa fotografica, all’analisi dell’immagine e alla psicologia visiva, i partecipanti potranno acquisire strumenti utili a formare uno sguardo critico e consapevole. A conclusione del percorso è prevista una mostra collettiva dei lavori prodotti dagli allievi.

La partecipazione è gratuita, per i 10 posti disponibili. La selezione avverrà sulla base delle informazioni fornite nel modulo e seguendo il criterio “primo arrivato, primo servito”. È necessario possedere una macchina fotografica digitale con possibilità di utilizzo in manuale. La scadenza per la presentazione delle candidature è il 7 settembre 2025.

