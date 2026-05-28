Errori toponomastica, mozione: Giorrannello, "correggere per tutelare storia"

La mozione presentata in consiglio comunale

Gela. La toponomastica cittadina costituisce un patrimonio culturale e identitario di primaria importanza. Alcune vie del territorio comunale riportano errori grafici o filologici nei nomi di figure storiche e mitologiche legate alla Sicilia e al mondo greco. Questi errori compromettono la corretta trasmissione della memoria storica e generano disallineamenti negli archivi amministrativi, catastali e postali. Di seguito le vie già individuate come errate, con la forma corretta e una breve descrizione dei personaggi:

1. Via Fazzello → Via Fazello (corretto)

Tommaso Fazello (1498–1570), frate domenicano e storico, autore del De rebus siculis, è considerato il padre della storiografia siciliana.

2. Via Pistillo → Via Pistilo (corretto)

Pistilo, colono proveniente da Gela, è ricordato come uno dei fondatori di Akragas (Agrigento). La forma “Pistillo” è un errore moderno.

3. Via Eutimo → Via Entimo (corretto)

Entimo è uno dei due fondatori di Gela, insieme ad Antifemo. La forma “Eutimo” non è attestata nelle fonti antiche.

4. Via Archistrato → Via Archestrato (corretto)

Archestrato di Gela, poeta gastronomo del IV sec. a.C., è considerato il primo “critico culinario” della storia.

5. Via Bacetilide → Via Bacchilide (corretto)

Bacchilide, poeta lirico greco del V sec. a.C., è uno dei maggiori rappresentanti della lirica corale. La forma “Bacetilide” è un errore grafico.

6. Via Filippo Paladino → Via Filippo Paladini (corretto)

Filippo Paladini (1550 ca. – 1614), pittore manierista toscano attivo in Sicilia, autore di numerose opere nelle chiese dell’isola, è noto nelle fonti storiche esclusivamente come Paladini. La forma “Paladino” è un errore moderno non attestato nella documentazione artistica.

"La correzione dei nomi delle vie è un atto di tutela del patrimonio storico e culturale della città. È necessario verificare se ulteriori errori siano presenti nella toponomastica comunale, soprattutto nelle vie dedicate a figure storiche, mitologiche, letterarie e scientifiche. Un controllo sistematico permetterebbe di prevenire future incongruenze e garantire uniformità negli archivi comunali", dice il consigliere comunale M5s Massimiliano Giorrannello che ha presentato una mozione sul tema. Con la mozione impegna sindaco e amministrazione a procedere alla correzione formale dei nomi delle vie sopra elencate, adottando le forme storicamente e filologicamente corrette:

- Via Fazello

- Via Pistilo

- Via Entimo

- Via Archestrato

- Via Bacchilide

- Via Filippo Paladini

Per Giorrannello è necessario "aggiornare la segnaletica stradale, le mappe comunali, gli archivi anagrafici, catastali e digitali, nonché le piattaforme esterne collegate alla toponomastica; predisporre una comunicazione pubblica rivolta alla cittadinanza per illustrare le modifiche e le motivazioni culturali e storiche che le giustificano;istituire una verifica completa della toponomastica comunale, con particolare attenzione alle vie dedicate a figure storiche, mitologiche, letterarie e scientifiche, al fine di individuare ulteriori errori o incongruenze".