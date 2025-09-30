Epic fail a “Tu sì que vales” per il buterese Buttiglieri

Appassionato di TikTok, porta i suoi outfit e le sue pose sul palco ma viene stroncato dall’85% di “no” della giuria popolare

Gela. Sabato sera, sul palco di” Tu sì que vales”, Marcello Buttiglieri da Butera ha provato a trasformare i suoi outfit e le pose da TikTok in uno show televisivo. L’intenzione era nobile: portare il proprio stile davanti a milioni di spettatori. Il risultato, però, è stato un boomerang che ha colpito dritto in fronte. La giuria popolare è stata impietosa: oltre l’85% dei voti contrari, un verdetto che non lascia spazio a interpretazioni.

Buttiglieri, appassionato di social, ha scoperto che il palco della prima serata non è il feed di TikTok: niente filtri, niente like di cortesia, solo la spietata realtà di un pubblico che non perdona. A tentare di salvare la serata ci hanno pensato Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto, scesi in campo come due soccorritori ironici. Con loro, Buttiglieri ha provato a imitare la celebre camminata di Padre Natura. Ma anziché il passo fiero di un dio greco, il pubblico ha visto qualcosa di più simile ad una caricatura.

Buttiglieri voleva stupire, e in un certo senso c’è riuscito: non capita tutti i giorni di assistere a un epic fail in diretta nazionale. Il suo coraggio va riconosciuto, ma resta la sensazione di un talento confuso, più abituato ai dieci secondi effimeri di TikTok che al tempo lungo della tv.

In definitiva, sabato sera Buttiglieri ha dimostrato una grande verità: tra l’essere virali e fare una figuraccia il passo è brevissimo. Lui lo ha compiuto con decisione, anche se molto meno elegante di Padre Natura. Un momento di comicità involontaria che, almeno, ha regalato al pubblico un motivo per ricordare la sua esibizione. Non per il successo, ma per l’imbarazzante spettacolo di un sogno televisivo frantumato in prima serata