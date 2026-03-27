Eni Group Gela, sfida da dentro o fuori: a Macchitella si gioca l’accesso ai play off

Domenica 29 marzo match decisivo contro ASD Tennis Pinea. Servirà una vittoria e un occhio a Palermo, dove si affrontano le dirette concorrenti Kalta e Caltanissetta.

Gela. Domenica decisiva per l’Eni Group Gela, che si gioca l’accesso ai play off del campionato di Serie C. Sui campi di Macchitella, il team gelese affronterà l’ASD Tennis Pinea in una sfida che vale una stagione.

Una vittoria consentirebbe infatti all’Eni Group di staccare il pass per la fase finale, centrando un obiettivo costruito settimana dopo settimana con solidità e spirito di gruppo. Ma non sarà solo ciò che accadrà a Gela a determinare il destino della squadra.

In contemporanea, infatti, a Palermo andrà in scena l’altro match chiave tra il TC Kalta e il TC Caltanissetta, dirette concorrenti proprio dell’Eni Group nella corsa ai play off. Un incrocio di risultati che renderà la giornata ancora più carica di tensione e aspettative.

Il team gelese si presenta all’appuntamento con una formazione compatta e competitiva: il capitano Antonio Campo (2.5), autentico trascinatore del gruppo, capace non solo di guidare tecnicamente la squadra ma anche di accendere gli animi nei momenti chiave; insieme a lui Ettore Zito (2.6), Giuseppe Ricciardi (2.8), Salvo Di Simone (2.8) e Samuele Scalia (4.4).

Sarà proprio Campo, con la sua leadership e il suo carattere, a dare la scossa emotiva alla squadra: il capitano è il punto di riferimento dentro e fuori dal campo, quello che nei momenti più delicati riesce a tenere alta la tensione agonistica e a trascinare i compagni.

Appuntamento fissato per domenica 29 marzo: a Macchitella si decide tutto. Gela sogna, e questa volta il traguardo è davvero a un passo.