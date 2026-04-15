Endometriosi, Di Benedetto: "Importante norma approvata all'Ars, nostra commissione ha voluto dibattito pubblico"

L'approvazione all'Ars

Gela. Il consigliere comunale della Lega Antonella Di Benedetto esprime "piena soddisfazione per la pagina scritta oggi alla Regione Siciliana". "Nell'ambito del ddl stralcio sulla sanità, è stata approvata una norma di particolare importanza che riguarda i centri regionali per l'endometriosi. In particolare, vengono riconfermati e rafforzati i centri di Palermo e Catania e viene incluso anche il presidio ospedaliero Umberto I di Enna. In città, lo scorso 25 marzo, la commissione servizi sociali ha organizzato un interessante e partecipato convegno su questa patologia. Di certo, un ulteriore risultato che ci impone di informare e combattere affinché le donne affette da questa subdola patologia abbiano le tutele sanitarie e giuridiche che meritano. Abbiamo dato voce a un tema giusto, con un tono fermo e rispettoso senza retorica inutile. Andiamo avanti in questa direzione", dice Di Benedetto.