Enaip, iscrizioni prorogate del corso gratuito per Addetto alla Saldatura Elettrica

Corso gratuito per diventare addetto alla saldatura elettrica con indennità, stage e pratica in aziende rinomate di Gela e posti limitati ancora disponibili. Iscrizioni fino al 31 maggio 2026.

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E’ stato prorogato il termine ultimo di iscrizione al percorso formativo gratuito per diventare Addetto alla saldatura elettrica avviato da Enaip Caltanissetta. I posti ancora disponibili sono limitati. Le proposte, da inviare entro il 31 maggio cm, saranno prese in carico in ordine cronologico.

L’obiettivo del percorso è formare nuove figure tecniche richieste dal settore metalmeccanico. Il corso di Addetto alla saldatura elettrica prevede un’indennità di frequenza pari a 0,90 euro l’ora. Chi possiede i requisiti può inoltre accedere al sostegno al reddito SFL, pari a 500 euro mensili erogati dall’INPS.

Il profilo professionale in uscita sarà in grado di organizzare ed eseguire lavorazioni di saldatura autogena con elettrodo rivestito rutile e basico, operando con buona autonomia. Il percorso comprende anche saldature autogene MIG/MAG e TIG, con un livello di autonomia sufficiente per l’inserimento in contesti produttivi. Le competenze acquisite risultano spendibili in aziende artigiane e industriali impegnate nella costruzione di strutture e nella manutenzione di attrezzature elettrosaldate. Con successivi interventi di addestramento sarà possibile ottenere le abilitazioni previste dalle normative UNI-EN per la qualificazione dei saldatori.

Lo stage si svolgerà presso un’azienda rinomata del territorio di Gela, offrendo ai partecipanti un primo contatto con il lavoro. Anche la pratica sarà sviluppata in azienda col supporto costante dell’insegnante.

Il corso è rivolto a persone non occupate: disoccupati, inoccupati e inattivi. Per partecipare è necessario essere residenti o domiciliati in Sicilia, avere un’età compresa tra 18 e 64 anni ed essere in possesso almeno della licenza media.

Per informazioni e iscrizioni: 📞 0934 21786 – 329 3763906 – 342 9356263- [email protected]