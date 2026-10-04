Enaip e Amarù rilanciano a Gela la formazione dei saldatori

Nel territorio riparte la formazione dei saldatori: anche alcune aziende del Nord sono già interessate ai corsisti. Al via le iscrizioni per i prossimi corsi.

Gela. Enaip Caltanissetta ha avviato con successo a Gela e in tutto il territorio nisseno i corsi per diventare saldatori, finanziati dalla Regione Siciliana. Le attività si svolgono tra lezioni in aula e esercitazioni pratiche in officine di due aziende leader. Tra queste spicca la Amarú Costruzioni, realtà consolidata nel settore convinta della necessità di aprire le porte dell’azienda agli stagisti per formarli e costruire professionalità necessarie alle fasi produttive. Il percorso ha attirato l’attenzione anche di diverse imprese del Nord Italia, che hanno iniziato a chiedere informazioni sulla disponibilità lavorativa dei corsisti, manifestando interesse per future assunzioni consci della indiscussa vocazione lavorativa degli operai gelesi. Un segnale che conferma la richiesta crescente di personale qualificato e la solidità del modello formativo adottato. Con questi corsi l’Enaip, non a caso, mira a recuperare una tradizione radicata a Gela: quella dei saldatori, figure professionali note in tutto il mondo per competenza e affidabilità. Una storia che torna attuale grazie a un progetto capace di collegare formazione e lavoro. Gli uffici dell’Enaip Caltanissetta sono già operativi per le prossime sessioni e disponibili a fornire informazioni e supporto ai nuovi candidati. Contatti segreteria Enaip Caltanissetta:

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