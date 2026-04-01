Enaip, al via un corso gratuito per Addetto alla Saldatura Elettrica

Corso gratuito per diventare addetto alla saldatura elettrica con indennità, stage a Gela e solo 8 posti disponibili. Iscrizioni fino al 10 aprile 2026.

Gela. Un percorso formativo gratuito per diventare Addetto alla saldatura elettrica è stato avviato da Enaip Caltanissetta, presieduto da Giuseppe Garufo, con l’obiettivo di formare nuove figure tecniche richieste dal settore metalmeccanico. Il corso prevede un’indennità di frequenza pari a 0,90 euro l’ora. Chi possiede i requisiti può inoltre accedere al sostegno al reddito SFL, pari a 500 euro mensili erogati dall’INPS.

Il profilo professionale in uscita sarà in grado di organizzare ed eseguire lavorazioni di saldatura autogena con elettrodo rivestito rutile e basico, operando con buona autonomia. Il percorso comprende anche saldature autogene MIG/MAG e TIG, con un livello di autonomia sufficiente per l’inserimento in contesti produttivi. Le competenze acquisite risultano spendibili in aziende artigiane e industriali impegnate nella costruzione di strutture e nella manutenzione di attrezzature elettrosaldate. Con successivi interventi di addestramento sarà possibile ottenere le abilitazioni previste dalle normative UNI-EN per la qualificazione dei saldatori.

Lo stage si svolgerà presso una rinomata azienda del territorio di Gela, offrendo ai partecipanti un primo contatto con il lavoro e, per i più meritevoli, la possibilità di assunzione diretta nel rispetto del sistema duale.

Il corso è rivolto a persone non occupate: disoccupati, inoccupati e inattivi. Per partecipare è necessario essere residenti o domiciliati in Sicilia, avere un’età compresa tra 18 e 64 anni ed essere in possesso almeno della licenza media.

Sono disponibili solo 8 posti. Le iscrizioni scadono il 10 aprile 2026.

Per informazioni e iscrizioni: 📞 0934 21786 – 329 3763906 📧 [email protected]