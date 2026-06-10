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Emissioni sonore, Di Stefano: "Quello caricato dagli uffici non è il provvedimento corretto"

Gli uffici comunali, come riferisce il sindaco Terenziano Di Stefano, hanno caricato una versione del provvedimento non corretta

A cura di Redazione Redazione
10 giugno 2026 16:49
Emissioni sonore, Di Stefano: "Quello caricato dagli uffici non è il provvedimento corretto" -
Gela
Attualità
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Gela. "Un errore di caricamento del provvedimento che regola le emissioni sonore per locali e negli eventi". Gli uffici comunali, come riferisce il sindaco Terenziano Di Stefano, hanno caricato una versione del provvedimento non corretta. "L'ordinanza pubblicata in merito agli orari della diffusione sonora è stata caricata dagli uffici comunali in una versione non corretta. Ci scusiamo per il disguido che, tra le numerose attività e adempimenti in corso, ha determinato questo errore materiale. Ci siamo immediatamente attivati per correggere la pubblicazione e predisporre l’ordinanza nella stessa formulazione adottata lo scorso anno. La versione corretta sarà resa disponibile quanto prima attraverso i canali ufficiali del Comune. Ringraziamo tutti per la comprensione e la collaborazione", ha fatto sapere il sindaco.

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