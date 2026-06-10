Emissioni sonore, Di Stefano: "Quello caricato dagli uffici non è il provvedimento corretto"

Gli uffici comunali, come riferisce il sindaco Terenziano Di Stefano, hanno caricato una versione del provvedimento non corretta

Gela. "Un errore di caricamento del provvedimento che regola le emissioni sonore per locali e negli eventi". Gli uffici comunali, come riferisce il sindaco Terenziano Di Stefano, hanno caricato una versione del provvedimento non corretta. "L'ordinanza pubblicata in merito agli orari della diffusione sonora è stata caricata dagli uffici comunali in una versione non corretta. Ci scusiamo per il disguido che, tra le numerose attività e adempimenti in corso, ha determinato questo errore materiale. Ci siamo immediatamente attivati per correggere la pubblicazione e predisporre l’ordinanza nella stessa formulazione adottata lo scorso anno. La versione corretta sarà resa disponibile quanto prima attraverso i canali ufficiali del Comune. Ringraziamo tutti per la comprensione e la collaborazione", ha fatto sapere il sindaco.