Emergenza sanità, Di Stefano davanti a Caruso e ai sindaci: "Ficarra si dimetta, Asp da commissariare"

È accaduto durante l'incontro della conferenza provinciale dei sindaci, che ancora adesso è in corso in presenza anche dell'assessore regionale alla salute Marcello Caruso

Gela. "Il direttore generale deve dimettersi e l'Asp va commissariata". Dopo quarantaquattro giorni di presidio davanti all'ospedale Vittorio Emanuele, era più che ipotizzabile che il sindaco Terenziano Di Stefano, alla prima occasione ufficiale utile, in assenza del rafforzamento del nosocomio nonostante le tante richieste avanzate, potesse passare alle vie di fatto. È accaduto durante l'incontro della conferenza provinciale dei sindaci, che ancora adesso è in corso in presenza anche dell'assessore regionale alla salute Marcello Caruso. Il primo cittadino gelese ha chiesto ufficialmente che il manager Salvatore Ficarra lasci la guida dell'Asp, in seguito a una condizione attuale, soprattutto dell'ospedale Vittorio Emanuele, di costante emergenza, con poco personale e servizi ridotti all'osso. Il primo cittadino e l'assessore alla sanità Filippo Franzone avevano fatto intendere, già giorni fa, quale fosse la loro posizione. Caruso, atteso nuovamente in città il prossimo 25 settembre, dopo l'impegno assunto al termine della sua prima visita al nosocomio di Caposoprano, questa mattina ha riferito di voler fornire soluzioni ma a oggi, per quanto riguarda il Vittorio Emanuele, grandi prospettive non se ne intravedono: ragioni che hanno portato Di Stefano a mettere nero su bianco la sua richiesta, per l'azzeramento del management Asp.