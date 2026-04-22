Emergenza a Balate, detenuto ha cercato di togliersi la vita: trasferito in ospedale

Si tratterebbe di un trentenne che ha ricevuto le cure del caso, in ospedale

Gela. La corsa in ambulanza, verso l'ospedale Vittorio Emanuele, è stata necessaria per un detenuto del carcere di Balate. Nel pomeriggio di oggi, infatti, avrebbe tentato di togliersi la vita. Il personale della polizia penitenziaria si sarebbe accorto in tempo di quanto stava accadendo e ha fatto scattare l'emergenza. Si tratterebbe di un trentenne che ha ricevuto le cure del caso, in ospedale.