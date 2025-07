Emanuela Vallecchi sarà ricordata, sì alla mozione: ok all'intitolazione per Fra' Rocco Quattrocchi

Tutte le mozioni presentate durante la seduta di question time sono state approvate

Gela. Nonostante qualche defezione numerica di troppo, nel corso della seduta, l'assise civica, senza contrapposizioni tra maggioranza e opposizione, ha dato il proprio assenso a tutte le mozioni presentate. Così, disco verde a quella avanzata dal consigliere M5s Lucia Lupo che ha voluto portare in aula un atto che impegna l'amministrazione comunale a mantenere vivo il ricordo della ventenne Emanuela Vallecchi, uccisa dal marito quindici anni fa. Un femminicidio che secondo Lupo deve fare da monito, nel ricordo di una giovane che ha perso la vita, preda della violenza del marito, poi condannato per quei fatti. Lupo è intervenuta in presenza dei genitori della ventenne. Tutta l'aula ha detto sì alla proposta, che prevede la collocazione di una panchina rossa, proprio in memoria di Emanuela. L'assenso è arrivato ancora per la mozione, portata in aula dai consiglieri di FdI e M5s, Cavallo e Castellana, ma sostenuta da un fronte bipartisan, che impegna l'amministrazione comunale a ricordare la figura di Fra Rocco Quattrocchi, con una via o una piazza. Un'iniziativa, anche nel ricordo dell'ex consigliere comunale Carmelo Casano, molto vicino al religioso, che ha ottenuto pieno sostegno. Sì alle mozioni per gli interventi finalizzati a collocare passerelle negli accessi al mare, anzitutto per i disabili, come indicato da Cavallo. E' stata approvata la mozione del pentastellato Tomasi, per riqualificare in maniera profonda l'area della scala che dal playground della rotonda est conduce in spiaggia. L'ok è stato dato all'iniziativa dell'esponente di Italia Viva Zappietro, allo scopo di attuare la normativa regionale sulla tutela dei siti archeologici, con quelli locali troppo spesso lasciati in uno stato di isolamento. Voto favorevole per l'atto del consigliere dem Cuvato, che ha ottenuto il sì alla collocazione di un mercatino rionale a Manfria. Voto unanime ancora sul divieto di fumo nei parchi pubblici della città, su iniziativa dell'opposizione, e sulla possibilità di incrementare il numero di parcheggi rosa, per le donne in gravidanza.