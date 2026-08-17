Elkann “Juve in fase di costruzione, l’importante è farla bene”

TORINO (ITALPRESS) - "Lo Scudetto manca da sei anni? Nella nostra storia abbiamo sempre avuto dei cicli, tra questi cicli passa un tempo importante per poter ricostruire, siamo in una fase di costruzi...

TORINO (ITALPRESS) - "Lo Scudetto manca da sei anni? Nella nostra storia abbiamo sempre avuto dei cicli, tra questi cicli passa un tempo importante per poter ricostruire, siamo in una fase di costruzione, l'importante è fare bene ciò. Oggi è la giornata della Juventus, una partita che accomuna tutti quelli che amano la nostra squadra". John Elkann, amministratore delegato di Exor e azionista di riferimento del club bianconero, guarda avanti con fiducia nonostante le ultime difficili stagioni.

"L'ambizione della Juventus è sempre stata e sarà sempre quella di vincere, vincendo si ottengono i risultati - le sue parole a Sky Sport, a margine dell'amichevole in famiglia allo Stadium fra la prima squadra e la Next Gen -. Quest'anno abbiamo una serie di grandi impegni sia in Italia e che in Europa".

Elkann ha seguito il primo tempo in panchina con Spalletti. "Sicuramente il rapporto con lui è molto forte, non avevo mai visto una partita in panchina col mister, non potevo rifiutare", rivela, prima di soffermarsi su Carnevali, nominato amministratore delegato dopo la breve era Comolli: "E' un grande professionista, conosce benissimo il calcio italiano. In questa fase abbiamo un rafforzamento in atto che deve partire dall'Italia: l'identità della Juventus si sposa molto bene con le forte ambizione che contraddistingue sia lo stesso Carnevali che la squadra di oggi".

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