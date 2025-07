Elipista, i fondi ci sono per ripristinarla al meglio: si deve accelerare, nominati i funzionari per gli interventi

I fondi serviranno in primis per ripristinare l'illuminazione e rendere efficiente l'elipista anche durante le ore serali o notturne

Gela. L'esigenza di adeguarla agli standard necessari è evidente ormai da anni. Per l'elipista di Brucazzi, essenziale nel caso di trasferimenti sanitari d'urgenza in elisoccorso, la legge finanziaria regionale, a seguito di emendamento del parlamentare Nuccio Di Paola, ha previsto fondi che arrivano fino a 150mila euro. Sul finire dello scorso anno, il Comune divenne soggetto attuatore, prendendo il posto di un'Asp che non brillò certamente per celerità. A Palazzo di Città, per dare un'accelerata alla procedura, si è provveduto a nominare i funzionari, rup e istruttore, che si dovranno occupare di predisporre le attività per la progettazione e quelle successive. I fondi serviranno in primis per ripristinare l'illuminazione e rendere efficiente l'elipista anche durante le ore serali o notturne. Mesi addietro, era stata il consigliere comunale Antonella Di Benedetto a portare la vicenda all'assise civica. Pose più quesiti all'amministrazione, così da avere riscontri concreti, al fine di attivare a pieno un'infrastruttura che sconta il peso di anni di disattenzione.