Elezioni in Spagna, Popolari e Vox verso la maggioranza assoluta

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Con il 59,42% dei voti scrutinati in Spagna il Partito Popolare guidato da Alberto Nunez Feijòo è in testa con il 31,84%, conquistando 134 dei 350 seggi al Congresso (per...

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Con il 59,42% dei voti scrutinati in Spagna il Partito Popolare guidato da Alberto Nunez Feijòo è in testa con il 31,84%, conquistando 134 dei 350 seggi al Congresso (per la maggioranza assoluta ne occorrono 176). Il Partito Socialista del premier uscente Pedro Sanchez è al 29,52% con 117 seggi, a Vox 50 seggi (15,63% dei voti), a ERC 11, al Frente Amplio 10. I dati sono forniti dal ministero dell'Interno spagnolo. Con questi numeri Popolari e Vox avrebbero insieme la maggioranza del Parlamento.

In netto rialzo l'affluenza, al 79,08%, quando ancora non sono disponibili i dati di tutte le sezioni. Rispetto al voto del 2023, l'affluenza sale di 12,49 punti percentuali.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).