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Elezioni comunali, seggi aperti fino alle 15 per i ballottaggi ad Agrigento, Bronte e Ispica

Urne aperte in Sicilia per il secondo giorno del turno di ballottaggio in tre Comuni: Agrigento, Bronte e Ispica

A cura di Redazione Redazione
08 giugno 2026 09:02
Elezioni comunali, seggi aperti fino alle 15 per i ballottaggi ad Agrigento, Bronte e Ispica -
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PALERMO (ITALPRESS) – Urne aperte in Sicilia per il secondo giorno del turno di ballottaggio in tre Comuni: Agrigento, Bronte e Ispica. Oggi si vota dalle 7 alle 15. Lo spoglio dei voti inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. L’affluenza è in calo. Alle 23 di ieri si è attestata al 34,54%, rispetto al 12,23% del primo turno. Ad Agrigento il 31% (-15%), a Bronte il 42,11% (-5,78%); a Ispica il 36,98% (11,04%).

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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