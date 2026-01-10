Elezioni comitati quartiere, predisposta la macchina organizzativa: si va al voto

In piccolo, quella per le rappresentanze di quartiere si preannuncia come una sorta di corsa elettorale, con più di qualche venatura politica. Più in generale, però, sarà un appuntamento per dare voce ai quartieri

Gela. Le nove aree urbane nelle quali la città è stata suddivisa avranno una loro precisa rappresentanza di quartiere, eletta secondo modalità che ricalcano di fatto quelle delle consultazioni amministrative. Questa mattina, il sindaco Terenziano Di Stefano, l'assessore Peppe Di Cristina, il presidente della commissione affari generali Giovanni Giudice e il consigliere Massimiliano Giorrannello, a sua volta componente della commissione, hanno voluto fare il punto della situazione, a Palazzo di Città, con diversi cittadini e riferimenti dei comitati. La macchina organizzativa, nonostante sia la prima volta, da anni, che si affronta un'iniziativa di partecipazione pubblica di questo tipo, è stata adattata alle esigenze. Ci saranno gazebo, distribuiti per zona, nei quali, anche con il monitoraggio di addetti comunali, chi ha diritto al voto potrà recarsi per esprimere la propria preferenza. Si vota nell'area urbana nella quale si risiede ufficialmente. L'incontro tenuto a Palazzo di Città è stato incentrato principalmente sugli ultimi chiarimenti, pure in tema di modalità di voto. Si potrà anche esprimere una doppia preferenza di genere. Ogni lista, nelle aree urbane, sarà contraddistinta da un colore diverso. Il sindaco ha chiesto a tutti "piena collaborazione". In piccolo, quella per le rappresentanze di quartiere si preannuncia come una sorta di corsa elettorale, con più di qualche venatura politica. Sia le forze di governo della città sia quelle di opposizione, che due anni fa mancarono il bersaglio grosso del municipio, cercheranno di farsi valere, con candidati che in molti casi sono vicini alle loro rispettive aree di riferimento. Più in generale, però, sarà un appuntamento per dare voce ai quartieri, sulla scorta di un civismo che alle amministrative ha portato la fascia tricolore al sindaco ma che con questa elezione di quartiere dovrà dare maggiore consapevolezza a chi si propone per rappresentare le istanze dei residenti di aree vaste. Le sfide più serrate già si preannunciano a Caposoprano, Settefarine e Manfria (con più liste organizzate). Il presidente della commissione affari generali Giudice, che insieme all'amministrazione, agli altri componenti e ai comitati, oltre che ai tecnici comunali, ha predisposto il nuovo regolamento in materia, ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono messi a disposizione nell'iter che ha portato all'atto, varato dall'assise civica e che dà le basi di contenuto all'elezione dei comitati, fissata per il 25 gennaio.