Egidio Bernava Morante confermato alla presidenza del Conservatorio statale “Arcangelo Corelli” di Messina

A cura di Redazione 27 dicembre 2025 13:03

MESSINA (ITALPRESS) Egidio Bernava Morante è stato confermato alla presidenza del Conservatorio statale “Arcangelo Corelli” di Messina fino a dicembre 2028. Il provvedimento di nomina è stato firmato dalla ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che ha accolto all’unanimità la proposta del Consiglio Accademico, riconoscendo il lavoro svolto e i risultati raggiunti dall’attuale presidente nel triennio appena concluso. -Foto ufficio stampa Conservatorio Corelli di Messina-

(ITALPRESS).