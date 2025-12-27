Egidio Bernava Morante confermato alla presidenza del Conservatorio statale “Arcangelo Corelli” di Messina

Quotidiano di Gela

27 dicembre 2025 13:03
MESSINA (ITALPRESS) Egidio Bernava Morante è stato confermato alla presidenza del Conservatorio statale “Arcangelo Corelli” di Messina fino a dicembre 2028. Il provvedimento di nomina è stato firmato dalla ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che ha accolto all’unanimità la proposta del Consiglio Accademico, riconoscendo il lavoro svolto e i risultati raggiunti dall’attuale presidente nel triennio appena concluso.

-Foto ufficio stampa Conservatorio Corelli di Messina-
(ITALPRESS).

