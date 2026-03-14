Ecorigen, tris giallorosso oltre lo stretto: Franco Tigano sconfitta 3-0

Altra prova magistrale e di carattere per Lorena Tilaro e compagne, in stato di grazia dall’arrivo in panchina di Dario Messana.

Gela. Blitz dell’Ecorigen Nuova Città di Gela in casa della Franco Tigano. Al palazzetto “Domenico Surace” di Palmi, le giallorosse hanno la meglio sulle locali per 3-0 (15-25, 23-25, 20-25). Altra prova magistrale e di carattere per Lorena Tilaro e compagne, in stato di grazia dall’arrivo in panchina di Dario Messana.

Il sestetto gelese, dopo questa convincente vittoria, ammonta a 47 punti in classifica e difende il proprio posto alle spalle dell’Orlandina, in cima al girone L.