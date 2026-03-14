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Ecorigen, tris giallorosso oltre lo stretto: Franco Tigano sconfitta 3-0

Altra prova magistrale e di carattere per Lorena Tilaro e compagne, in stato di grazia dall’arrivo in panchina di Dario Messana.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
14 marzo 2026 21:25
Ecorigen, tris giallorosso oltre lo stretto: Franco Tigano sconfitta 3-0 -
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Gela. Blitz dell’Ecorigen Nuova Città di Gela in casa della Franco Tigano. Al palazzetto “Domenico Surace” di Palmi, le giallorosse hanno la meglio sulle locali per 3-0 (15-25, 23-25, 20-25). Altra prova magistrale e di carattere per Lorena Tilaro e compagne, in stato di grazia dall’arrivo in panchina di Dario Messana.

Il sestetto gelese, dopo questa convincente vittoria, ammonta a 47 punti in classifica e difende il proprio posto alle spalle dell’Orlandina, in cima al girone L.

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