Ecorigen, sfida ad alta quota a Melilli per riconquistare il podio

Ufficializzata in mattinata la rescissione consensuale tra il sodalizio locale e Claudia Di Lorenzo, che saluta l’Ecorigen nella stessa settimana dell’approdo in giallorosso di Jennifer D’Antoni.

Giovanni Indovina
09 gennaio 2026 12:19
Gela
Sport
Pallavolo
Gela. L’Ecorigen affila le armi in vista del big match di domani contro il Melilli, vice capolista del girone L con 28 punti. Attardate di tre lunghezze, le giallorosse hanno l’obbligo di scendere in campo per strappare tre punti al sestetto aretuseo e riconquistare un posto sul podio del raggruppamento del campionato di Serie B2.

Per una schiacciatrice che si unisce al gruppo, intanto, ce n’è un’altra che fa le valigie. Ufficializzata in mattinata, infatti, la rescissione consensuale tra il sodalizio locale e Claudia Di Lorenzo, che saluta la Nuova Città di Gela nella stessa settimana dell’approdo in giallorosso di Jennifer D’Antoni.

