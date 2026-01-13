Ecorigen-Rigano, ufficiale la risoluzione consensuale con l’allenatore
Le due parti si separano a margine della quarta sconfitta stagionale rimediata dalle giallorosse, scivolate al sesto posto in classifica.
Gela. In casa Ecorigen termina l’era Rigano, durata meno del previsto. Ufficiale la risoluzione consensuale tra le due parti dopo la sconfitta in casa del Melilli, la quarta in campionato delle giallorosse, scivolate al sesto posto in classifica nonostante un avvio da sogno.
“L’Eco-Rigen Nuova Città di Gela comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto con il mister Rigano - scrive il sodalizio giallorosso in un comunicato -. Una decisione maturata dal Club giallorosso in considerazione dell’attuale andamento della squadra in Campionato non in linea con gli obiettivi sportivi stabiliti a inizio stagione, ben distanti dal semplice traguardo della salvezza. Il Presidente Claudio Guarnera di concerto con la dirigenza ha, quindi, ritenuto necessario intraprendere una nuova direzione tecnica per provare a invertire il trend e rilanciare il progetto sportivo”.