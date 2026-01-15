Ecorigen, Messana è il prescelto per il dopo-Rigano: “Onorato di essere qui”

Al via in casa Ecorigen ad un nuovo capitolo. Dario Messana prende il posto di Gianpietro Rigano nelle vesti di allenatore dell’organico militante nel campionato di Serie B2 femminile.

Gela. L’Ecorigen Nuova Città di Gela accoglie Dario Messana, nuovo allenatore giallorosso. Classe ‘79, il tecnico catanese va a sedersi su quella panchina lasciata vacante da Gianpietro Rigano, che negli scorsi giorni ha risolto il proprio contratto con il club presieduto da Claudio Guarnera dopo un "andamento non in linea con gli obiettivi prefissati ad inizio stagione". Si tratta di un ritorno in città per lui, che da atleta Messana ha indossato la casacca biancazzurra dell’Heraclea Gela.

“Sono felicissimo ed onorato per la possibilità che mi sta dando la società di poter lavorare qui a Gela. Per me è un ritorno, stavolta nelle vesti di allenatore, e sono molto motivato per poter fare benissimo. Mi aspetto grandi cose, la squadra è veramente forte. Ho avuto modo di conoscere le ragazze e ho visto qualche video, sono sicuro che ne usciremo fuori e riusciremo ad ottenere grandi risultati”.

L’obiettivo della società è quello di invertire il trend negativo della squadra nei big match contro le contendenti alla zona nobile della classifica, sinora tutti persi sotto la gestione Rigano. Tra Crotone, Volley Valley, Orlandina e Melilli, il sestetto ha raccolto appena due punti, inanellati dopo due sconfitte al tie-break.

“La società si aspettava sicuramente altro, in particolare negli scontri diretti che sono stati persi tutti ma non vedo una classifica così drammatica. Siamo lì a due partite vinte dalla vetta, tante squadre si troveranno nella nostra stessa posizione e allora lì noi spiccheremo il volo”.

Da atleta, Messana ha avuto modo di esordire nelle categorie più prestigiose del campionato italiano di pallavolo. In Serie A1 ha indossato le divise di Umbria Volley, Pallavolo Modena e Top Volley Latina, ottenendo anche due convocazioni all’All Star Game nel 2005 e nel 2007. Nel suo palmarés vanta una Coppa Italia Serie A2 vinta con la BluVolley di Verona.

“Sono stato anch’io dalla loro parte. Sono capitate annate dove non stavo bene mentalmente e in automatico non rendevo, facevo fatica. Loro devono sentirsi serene. Inizia ora un nuovo capitolo, io sono a loro completa disposizione e sono convinto che risolveremo qualsiasi problema”.

Domenica il primo banco di prova di Messana sulla panchina giallorossa. L’avversaria sarà la Bricocity di Zafferana, altra contendente alla zona playoff del girone L che risiede, attualmente, alla quinta posizione in classifica.

“Domenica avrò il mio primo scontro da allenatore qui a Gela. Mi aspetto un grande pubblico e tanto affetto perché in questi momenti è ancora più necessario. Sono convinto che la città risponderà bene come ha sempre fatto anche ai miei tempi. Ho saputo che ci sono tanti abbonati, tante persone che seguono e sono convinto che il PalaLivatino sarà pieno”.