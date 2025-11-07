Ecorigen, La Mattina: “Ci teniamo ad esprimere il nostro miglior gioco”

L’Ecorigen Nuova Città di Gela scalda i motori per la terza trasferta stagionale. Giallorosse impegnate a Pizzo contro la Lory Valley, a quota nove punti totalizzati nell’arco del proprio campionato di B2.

Gela. Prosegue sulle ali dell’entusiasmo la stagione dell’Ecorigen Nuova Città di Gela, capolista del girone L di Serie B2 al pari dell’Orlandina Volley. I risultati ottenuti fino a questo momento hanno dato ragione alle aspettative che si erano create nell’arco della pre-season e hanno dimostrato che questa società, pur essendo una matricola, può ambire a qualcosina in più rispetto ad un semplice campionato per divertirsi.

“È stato un inizio molto favorevole per noi, ci siamo preparate bene sin dall’inizio perché ci tenevamo a fare un buon campionato e stiamo riuscendo nell’intento lavorando duramente ogni settimana - dichiara Valeria La Mattina, centrale dell’Ecorigen Nuova Città di Gela - formare un gruppo così bello e compatto in così poco tempo non è mai semplice, è venuto in automatico e questo è un fattore che ci porterà sicuramente a far bene dall’inizio alla fine del campionato”.

L’organico è uno dei più attrezzati dell’intero torneo e il tris rifilato all’Alus Acicastello ne è stata l’ennesima prova, considerato anche che è arrivato non contro una squadra qualunque ma contro quella che, fino al passato weekend, occupava il gradino più basso del podio.

“Ci troviamo bene fra di noi e l’obiettivo principale è sempre stato quello di divertirci, dentro e fuori dal campo oltre che in allenamento - prosegue La Mattina - questa è una cosa bellissima che contribuisce a far andare bene le cose anche in campo”.

Domani pomeriggio al PalArcobaleno di Pizzo, Lorena Tilaro e compagne saranno impegnate per la quinta uscita stagionale. Si tratta di una gara da non sottovalutare poiché vedrà le giallorosse fronteggiare il Lory Volley, compagine che, finora, ha raccolto nove punti in cinque giornate, fruttati dopo tre vittorie, ultima quella di sabato scorso sul campo del Ciclope Volley per 3-0. Serviranno grinta e grande cuore per consolidare il primato e godersi almeno un’altra settimana in testa alla classifica.

“Siamo pronte per affrontare la Lory Volley, squadra ben attrezzata - conclude l’atleta giallorossa - in settimana ci siamo allenate soprattutto sulla continuità perché ci teniamo ad esprimere il nostro miglior gioco e fare in modo di mantenere alta la concentrazione dall’inizio alla fine della sfida”.