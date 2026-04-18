Serie B2, Ecorigen in cerca del colpaccio fra le mura della capolista Orlandina

Giallorosse a caccia del colpaccio e dell’undicesimo trionfo consecutivo in casa della prima della classe.

Gela. Ecorigen Nuova Città di Gela impegnata in casa della capolista Orlandina. Avanti di quattro punti in classifica, la prima della classe ha già affrontato e battuto la formazione giallorossa fra le mura del PalaLivatino per 3-1.

Le ragazze di Messana cercano il colpaccio e di conseguenza la rivincita per misurarsi contro la squadra più attrezzata del girone godendo di uno stato d’animo diverso rispetto a quello dell’andata. Reduce da dieci vittorie consecutive, la corazzata gelese ha la necessità di difendere il proprio piazzamento dalle insidie di Melilli e Volley Valley, con quest’ultima in cerca del sorpasso in classifica.