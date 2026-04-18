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Serie B2, Ecorigen in cerca del colpaccio fra le mura della capolista Orlandina

Giallorosse a caccia del colpaccio e dell’undicesimo trionfo consecutivo in casa della prima della classe.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
18 aprile 2026 10:45
Serie B2, Ecorigen in cerca del colpaccio fra le mura della capolista Orlandina -
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Calcio
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Gela. Ecorigen Nuova Città di Gela impegnata in casa della capolista Orlandina. Avanti di quattro punti in classifica, la prima della classe ha già affrontato e battuto la formazione giallorossa fra le mura del PalaLivatino per 3-1.

Le ragazze di Messana cercano il colpaccio e di conseguenza la rivincita per misurarsi contro la squadra più attrezzata del girone godendo di uno stato d’animo diverso rispetto a quello dell’andata. Reduce da dieci vittorie consecutive, la corazzata gelese ha la necessità di difendere il proprio piazzamento dalle insidie di Melilli e Volley Valley, con quest’ultima in cerca del sorpasso in classifica.

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