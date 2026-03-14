Ecorigen di scena a Palmi: giallorosse a caccia di altri tre punti
Appuntamento fissato per le 17 di oggi al palazzetto “Domenico Surace” di Palmi.
A cura di Giovanni Indovina
14 marzo 2026 12:15
Gela. Trasferta oltre lo Stretto per l’Ecorigen Nuova Città di Gela, ospite a Palmi della Franco Tigano. Ottava in classifica, la formazione calabrese cerca punti fra le proprie mura per muovere la classifica e difendere il proprio piazzamento al di fuori della zona rossa della graduatoria del girone L.
Il sestetto giallorosso, invece, scende in campo per mantenere invariato il gap dalle contendenti al secondo posto o, se possibile, cercare di dilatarlo. Appuntamento fissato per le 17 di oggi al palazzetto “Domenico Surace” di Palmi.