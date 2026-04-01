Ecoplast, primo trofeo in bacheca: conquistata la Coppa Sicilia

Gara senza storia a Carlentini: i rossoneri travolgono in finale la New Image di Giarre col punteggio di 3-0 e portano a casa il primo trofeo stagionale.

Gela. L’Ecoplast Volley conquista la Coppa Sicilia. Gara senza storia a Carlentini: i rossoneri travolgono in finale la New Image di Giarre col punteggio di 3-0 e portano a casa il primo trofeo stagionale. 25-18, 25-21 e 25-18 i tre parziali della sfida, dominata dal primo all’ultimo punto dalla formazione gelese, che inanella l’ennesima vittoria della propria sontuosa stagione tra Coppa Sicilia e campionato di Serie C. Nulla da fare, invece, per la formazione etnea, che perde il terzo incrocio stagionale con l’organico di Luciano Zappalà.

Un trofeo che dà ulteriore motivazione ad una squadra che adesso può proiettarsi interamente sul finale di campionato e sui playoff che dovrà disputare al termine della regular season.