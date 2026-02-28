Ecoplast Volley in trasferta a Catania per il quindicesimo sorriso stagionale
I rossoneri viaggiano verso Catania a caccia della vittoria numero quindici del proprio campionato.
A cura di Giovanni Indovina
28 febbraio 2026 18:30
Gela. Ecoplast Volley in trasferta a Catania per affrontare l’Astra Stadium, nona forza del girone B a caccia di punti per abbandonare la zona playout del girone e provare a scavalcare il Misterbianco, all’ottavo posto in classifica.
I rossoneri, in cima al raggruppamento con quattro lunghezze di vantaggio rispetto alla vice-capolista New Image Giarre, cerca la quindicesima vittoria del proprio torneo in quindici gare di campionato. I quarantadue set vinti e i soli sette concessi evidenziano il dominio rossonero all’interno della competizione.