Ecoplast, tris dei locali contro Paternò: i rossoneri proiettano la mente verso la finale di Coppa
Una vittoria che dà ulteriore fiducia ai rossoneri in vista della finale di Coppa Sicilia che l’Ecoplast disputerà mercoledì, a Carlentini, al cospetto della New Image di Giarre.
Gela. L’Ecoplast Volley conquista la vittoria numero diciotto del suo campionato. Paternò Volley battuto 3-0 dalla truppa di Luciano Zappalà al termine di una gara a senso unico. I punteggi dei tre parziali dell’incontro (25-19, 25-17, 25-20) certificano il dominio della formazione di casa, sempre più capolista del proprio raggruppamento in attesa dell’inizio dei playoff.
Una vittoria che dà ulteriore fiducia ai rossoneri in vista della finale di Coppa Sicilia che l’Ecoplast disputerà mercoledì, a Carlentini, al cospetto della New Image di Giarre.