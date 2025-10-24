Ecoplast, il nuovo innesto Simanella: “Abbiamo tutte le carte in regola per imporci”

Il PalaLivatino aprirà le porte per l’esordio stagionale dell’Ecoplast, impegnato domani alle 18 contro il Volley Modica. Ambizioni importanti per l’organico costruito da Sandro Caci, che dopo due stagioni di alto livello ambirà al salto di categoria.

Gela. Ai nastri di partenza il nuovo campionato di Serie C maschile, che vedrà tra le protagoniste l’Ecoplast Volley. Alla prima stagione in cui indosserà fuori dal campo le vesti di direttore sportivo e dentro quelle da schiacciatore, Sandro Caci ha allestito un organico di tutto rispetto che vuol dire la sua da unica compagine nissena presente nel girone B, composto prevalentemente da squadre etnee.

“È un girone nuovo per me, ho sempre militato in quello palermitano e da anni sento parlare di esso soprattutto per il suo livello di competitività, specialmente quest’anno - afferma Andrea Simanella, nuovo innesto dell’Ecoplast - ci sono molte squadre attrezzate per fare bene, tra cui noi, quindi nulla sarà scontato”.

Il gruppo è formato da atleti nuovi pronti a rilanciare le proprie ambizioni e dare manforte ai tanti atleti locali riconfermati, ormai punti di riferimento in un roster stabilmente in C ormai da tre anni.

“Negli ultimi anni l’Ecoplast ha dimostrato di essere una società seria e difficile da rifiutare - prosegue il palermitano - conosco bene Serena Pane e soprattutto Giovanni Blanco, con cui ho condiviso tre stagioni in Serie B. Quando mi è arrivata la sua chiamata sono stato spinto ad accettare anche dalle emozioni che ho provato”.

Molti degli atleti ingaggiati vantano già una solida esperienza in categorie superiori e sono approdati alla corte di coach Luciano Zappalà per contribuire al raggiungimento del tanto ambito salto di categoria, non ancora raggiunto dopo due stagioni disputate dai biancorossi con alta intensità.

“In questa categoria per fare bene serve tanto ordine e coach Zappalà si sta concentrando tanto su questo aspetto - spiega Simanella, reduce da quattro stagioni in Serie B - abbiamo tutte le carte in regola per fare bene ma a portare i risultati sarà anche la consapevolezza dei propri mezzi”.

Al PalaLivatino, domani pomeriggio, andrà in scena l’esordio dei gelesi contro il Volley Modica. Servirà grande cuore per portare a casa i primi tre punti della stagione e dare fede alle ambizioni maturate dopo un mercato prestigioso.

“Domani esordiamo in casa contro il Modica, squadra che milita da anni in questa categoria e che fa crescere tanti giovani - conclude lo schiacciatore - si tratta di un gruppo ben organizzato e da non sottovalutare così come non dovremo sottovalutare nessun’avversaria se vogliamo imporci”.