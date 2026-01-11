Ecoplast espugna Pozzallo, è la nona sinfonia: tonfo casalingo per il Volley Gela
Nona vittoria consecutiva per la compagine biancorossa
A cura di Giovanni Indovina
11 gennaio 2026 19:07
Gela. L’Ecoplast riparte con un’altra convincente vittoria. Sul campo del Pozzallo, i biancorossi trionfano col punteggio di 3-0 (20-25, 17-25, 17-25) difendendo la vetta e mantenendo l’imbattibilità, sconfiggendo un’altra compagine attrezzata. Nona vittoria consecutiva per la compagine biancorossa, che con un’altra prestazione solida porta avanti il proprio percorso con un entusiasmo che va aumentando domenica dopo domenica. Male, invece, il Volley Gela, che fra le mura del PalaLivatino ha rimediato un pesante ko per 3-0 contro Solarino.