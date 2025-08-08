Ecoplast, Caci rilancia le ambizioni: “Vogliamo piazzarci tra i primi della classe”

Qualche novità all’interno dell’assetto societario riguardanti in primis Sandro Caci, da quest’anno direttore sportivo. Nel gruppo squadra, invece, sono stati ufficializzati gli arrivi di Maccarrone e Simanella.

Gela. Nuova stagione, nuovi volti ma soprattutto nuove ambizioni. In casa Ecoplast si vuole alzare l’asticella e si prospetta un’annata entusiasmante. L’obiettivo non sarà più quello di consolidare la categoria ma si punterà a veleggiare nelle posizioni elevate della graduatoria. Negli scorsi giorni, intanto, è stata formalizzata l’iscrizione al torneo di Serie C maschile.

“Fino alla fine c’è stata l’intenzione di partecipare ad un campionato di categoria superiore. Alla fine non si sono create le condizioni per farlo ma questo è servito da stimolo per organizzarci per il prossimo campionato - dichiara Sandro Caci - l’intenzione di quest’anno è di essere tra i primi della classe”.

Qualche novità, finora, all’interno dell’assetto societario. Giovanni Blanco sarà ancora il direttore generale del sodalizio con a capo Serena Pane, così come Luciano Zappalà siederà nuovamente sulla panchina biancorossa. Massimo Scibetta, invece, ricoprirà il ruolo di vice presidente. Sandro Caci, fino all’anno scorso giocatore dell’Ecoplast, indosserà le inedite vesti di direttore sportivo.

“Stiamo cercando di strutturarci da un punto di vista dirigenziale in modo tale da essere pronti per un’eventuale salto di categoria - prosegue Caci - per andare avanti è fondamentale avere delle basi solide”.

I primi due colpi, intanto, sono già stati ufficializzati nei passati giorni. Il primo è Andrea Simanella, schiacciatore reduce da una brillante stagione a Termini Imerese conclusasi con il salto di categoria. Alle spalle quattro annate in B tra Partinico e Re Borbone Palermo. Vanta grande talento e un ottimo curriculum anche Matteo Maccarrone, che ha disputato due campionati di A3 con la Saturnia Acicastello, raggiungendo anche la prestigiosa Serie A2, e altri due tornei di B con Volley Letojanni e Volley Valley.

“Questi ragazzi hanno qualità importanti per la categoria e vantano esperienza in campionati importanti - spiega Caci - ci sono tutti i presupposti per fare bene”.

È prevista, però, anche qualche riconferma di quel gruppo squadra quasi interamente composto da locali che, l’anno scorso, ha sfiorato la fase playoff. In primis quella di Gaetano Palmieri, libero gelese.

“Lo zoccolo duro sarà riconfermato - conclude Caci - per dargli nuovi stimoli abbiamo puntellato la rosa con atleti di qualità”.