Ecco come cambierà il Tempo a Gela il 9 dicembre 2025 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 9 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani Gela si prepara a vivere una giornata meteorologicamente interessante, con un'alternanza di condizioni che potrebbero soddisfare sia chi ama il sole sia chi preferisce un'atmosfera più nuvolosa. Scopriamo insieme cosa ci riserva il tempo per il 9 dicembre 2025, con un'analisi dettagliata delle previsioni orarie.

Previsioni Orarie Dettagliate

Notte: La giornata inizia sotto un cielo sereno, con una temperatura di 13.55°C. L'umidità è al 76%, mentre il vento soffia da nord-est a 3.52 m/s, con raffiche che possono raggiungere i 3.21 m/s. La pressione atmosferica è stabile a 1024 hPa.

Prima mattina: Le prime ore del mattino vedono una temperatura leggermente in aumento a 13.65°C. L'umidità sale al 78%, ma il cielo rimane limpido. Il vento diminuisce la sua intensità, arrivando a 2.82 m/s da nord-est.

Mattina: Con l'alba ancora in corso, la temperatura si stabilizza sui 13.47°C. L'umidità continua a salire, raggiungendo il 79%. Il cielo è sereno e il vento si attenua ulteriormente, soffiando a 2.23 m/s.

Mezza mattinata: La temperatura sale a 15.15°C, offrendo un clima più mite. Un leggero aumento della copertura nuvolosa, con il cielo caratterizzato da poche nuvole. L'umidità scende leggermente al 76%, e il vento, ora da est, si calma a 1.08 m/s.

Mezzogiorno: Le condizioni si mantengono stabili, con una temperatura di 15.99°C e cieli parzialmente nuvolosi. L'umidità è al 77%, e il vento gira a sud, con una velocità di 1.87 m/s.

Primo pomeriggio: Il termometro segna 16.2°C, il valore più alto della giornata. Il cielo torna sereno, mentre l'umidità resta costante al 76%. Il vento da sud-est è molto leggero, con una velocità di 1.42 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso sera, la temperatura scende a 15.45°C. L'umidità aumenta all'80%, e il cielo vede un incremento della copertura, con nubi sparse. Il vento da est è debole, misurando 1.13 m/s.

Sera: La giornata si chiude con una temperatura di 14.44°C e un'umidità dell'85%. Le nubi sparse coprono il 48% del cielo. Il vento torna a soffiare da nord-est a 2.6 m/s, con raffiche fino a 2.38 m/s.

Riepilogo delle Previsioni del Giorno

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata principalmente da condizioni di cielo sereno e temperature miti, con un picco di 16.2°C nel primo pomeriggio. L'umidità varia tra il 76% e l'85%, mentre il vento, generalmente debole, proviene prevalentemente da nord-est. Le condizioni si mantengono stabili, rendendo il 9 dicembre 2025 una giornata ideale per attività all'aperto, con solo qualche nuvola sparsa a partire dal tardo pomeriggio. In sintesi, ci aspetta un clima piacevole e variabile, senza precipitazioni previste.