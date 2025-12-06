Ecco come cambierà il Tempo a Gela il 7 dicembre 2025 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 7 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, 7 dicembre 2025, Gela sarà protagonista di un alternarsi di condizioni atmosferiche che potrebbero influenzare il vostro programma giornaliero. Il tempo promette di essere variabile con un equilibrio tra momenti di cielo coperto e altri con nubi sparse. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo per la giornata.

Dettagli delle Previsioni per Fasce Orarie

Notte: La notte a Gela inizia con temperature intorno ai 10.29°C. L'umidità si attesterà al 75%, offrendo un'atmosfera relativamente fresca. Il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse, mentre il vento soffierà da nord-ovest a 4.55 m/s, con raffiche che raggiungeranno i 6.27 m/s. La pressione atmosferica registrerà un valore di 1015 hPa.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, la temperatura salirà a 13.12°C, con un leggero aumento della copertura nuvolosa al 65%. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, raggiungendo i 4.81 m/s, e le raffiche toccheranno i 7.44 m/s. L'umidità si manterrà al 72% e la pressione rimarrà stabile a 1015 hPa.

Mattina: Durante la mattina, le condizioni rimarranno simili con nubi sparse e una temperatura di 12.96°C. Il vento diminuirà leggermente toccando i 2.81 m/s. La pressione atmosferica sarà stabile a 1015 hPa, con un'umidità costante al 72%.

Mezza mattinata: A metà mattinata, la temperatura aumenterà ulteriormente fino a 14.56°C, con nuvolosità al 77%. Il vento, proveniente da nord-ovest, avrà una velocità di 2.28 m/s, mentre la pressione salirà a 1016 hPa, con l'umidità che scenderà al 66%.

Mezzogiorno: Verso mezzogiorno, il cielo diventerà coperto, con una temperatura che raggiungerà i 16.66°C. Il vento soffierà da ovest a 5.02 m/s, con raffiche fino a 6.83 m/s. La pressione atmosferica sarà di 1014 hPa, mentre l'umidità si manterrà al 67%.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, ci si aspetta un cielo completamente coperto con una temperatura massima di 17.81°C. Il vento sarà più intenso, raggiungendo i 6.66 m/s, con raffiche fino a 9.16 m/s. La pressione scenderà leggermente a 1013 hPa e l'umidità sarà del 64%.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio continuerà con un cielo coperto e temperature che scenderanno a 15.48°C. Il vento soffierà a 4.89 m/s, con raffiche di 6.8 m/s. La pressione aumenterà a 1016 hPa e l'umidità si attesterà al 66%.

Sera: Infine, la serata vedrà una leggera diminuzione delle temperature a 14.72°C, mantenendo il cielo coperto. Il vento proveniente da nord avrà una velocità di 4.33 m/s, con raffiche di 5.38 m/s. La pressione atmosferica raggiungerà i 1017 hPa, mentre l'umidità sarà del 69%.

Riepilogo delle Previsioni Meteo per Gela

In sintesi, la giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un mix di nubi sparse e cieli coperti, con temperature che oscilleranno tra i 10.29°C e i 17.81°C. Il vento varierà da moderato a più sostenuto, con raffiche che potranno raggiungere i 9.16 m/s nel pomeriggio. Con una pressione atmosferica che varia leggermente e un'umidità intorno al 66-75%, il clima sarà tipico della stagione invernale. Non sono previste precipitazioni, quindi sarà una giornata ideale per attività all'aperto, con qualche accortezza per il vento.