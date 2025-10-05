Ecco come cambierà il Tempo a Gela il 6 ottobre 2025 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 6 ottobre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a vivere una giornata meteorologica variabile, con condizioni che cambieranno significativamente nel corso delle ore. Dai primi momenti della notte fino alla sera, il tempo offrirà una serie di sorprese, alternando tratti di pioggia leggera a lunghi periodi di cielo sereno. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo per domani.

Le Previsioni Orarie

Notte: La giornata inizierà con una leggera pioggia, con una probabilità di precipitazione del 20%. La temperatura si attesterà intorno ai 19.77°C, mentre l'umidità sarà del 77%. Il vento soffierà da ovest con una velocità di 8.95 m/s e raffiche fino a 11.38 m/s. Le precipitazioni saranno di circa 0.27 mm.

Prima mattina: Il tempo migliorerà rapidamente, con il cielo che diventerà sereno. La temperatura salirà leggermente a 20.36°C e l'umidità scenderà al 70%. Il vento si intensificherà, arrivando a 10.87 m/s.

Mattina: Le condizioni di cielo sereno continueranno, con una temperatura di 19.98°C e un'umidità del 65%. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità di 7.35 m/s, garantendo una buona visibilità.

Mezza mattinata: Il sole splenderà alto nel cielo senza nuvole, con la temperatura che salirà a 22.09°C. L'umidità scenderà ulteriormente al 46% e il vento si manterrà costante a 8.46 m/s.

Mezzogiorno: La giornata raggiungerà il suo picco di calore con una temperatura di 24.08°C. L'umidità sarà al 38%, mentre il vento da nord-ovest soffierà a 9.03 m/s. Il cielo rimarrà completamente sereno.

Primo pomeriggio: Le condizioni di serenità continueranno, con una temperatura in lieve calo a 23.51°C e un'umidità del 40%. Il vento, proveniente da nord, avrà una velocità di 8.1 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso la sera, la temperatura scenderà a 19.79°C. L'umidità salirà al 50% e il vento soffierà da nord a 7.77 m/s, mantenendo il cielo limpido.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo sereno e una temperatura di 19.09°C. L'umidità sarà stabile al 50%, con un vento leggero di 5.4 m/s da nord-nord-ovest.

Riepilogo delle Previsioni

La giornata del 6 ottobre 2025 a Gela sarà caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da una lunga sequenza di ore di cielo sereno. Le temperature varieranno da un minimo di 19.09°C a un massimo di 24.08°C, con venti moderati provenienti principalmente da nord-ovest. In sintesi, sarà una giornata ideale per chi ama il clima soleggiato, con brevi momenti di pioggia leggera durante la notte.