Ecco come cambierà il Tempo a Gela il 6 febbraio 2026 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 6 febbraio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela, la pittoresca cittadina sulla costa siciliana, si prepara ad affrontare una giornata meteorologicamente interessante. Le previsioni per domani, 6 febbraio 2026, offrono un mix di condizioni che potrebbero influenzare le attività quotidiane, dai pendolari agli appassionati di sport all'aperto. Ecco cosa aspettarsi nel dettaglio.

Le previsioni ora per ora

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto da nubi sparse, con una temperatura di circa 14,36°C. L'umidità sarà elevata, intorno all'87%, mentre il vento soffierà da ovest a 3,14 m/s, con raffiche fino a 4,44 m/s. La pressione atmosferica sarà di 1005 hPa.

Nella prima mattina, la situazione cambierà leggermente con poche nuvole a fare da cornice al cielo e la temperatura che si manterrà stabile a 14,33°C. L'umidità salirà al 91%, mentre il vento calerà drasticamente, raggiungendo solo 1,31 m/s da ovest. La pressione scenderà leggermente a 1004 hPa.

La mattina vedrà un cielo ancora parzialmente nuvoloso, ma con una temperatura in lieve aumento a 14,69°C. L'umidità resterà alta al 91%, e il vento cambierà direzione provenendo da nord a 1,35 m/s. La pressione sarà stabile a 1004 hPa.

Durante la mezza mattinata, il sole farà finalmente capolino, regalando un cielo sereno e un aumento della temperatura a 15,87°C. L'umidità scenderà all'84%, mentre il vento si rafforzerà provenendo da ovest a 4,77 m/s, con raffiche fino a 10,69 m/s. La pressione salirà a 1006 hPa.

A mezzogiorno, il clima sarà ideale per una passeggiata all'aperto con poche nuvole e una temperatura di 17,17°C. L'umidità scenderà ulteriormente al 70%, mentre il vento raggiungerà i 10,77 m/s da ovest, con raffiche fino a 16,32 m/s. La pressione sarà stabile a 1006 hPa.

Nel primo pomeriggio, il cielo tornerà sereno mentre la temperatura si manterrà attorno ai 16,56°C. L'umidità sarà leggermente più alta al 71%, e il vento soffierà da nord-ovest a 10,65 m/s, con raffiche fino a 17,84 m/s. La pressione sarà di 1006 hPa.

Nel tardo pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno e la temperatura scenderà a 15,25°C. L'umidità sarà al 73%, con vento da nord-ovest a 7,79 m/s e raffiche fino a 15,64 m/s. La pressione aumenterà leggermente a 1008 hPa.

Infine, in serata, il cielo manterrà la sua limpidezza e la temperatura scenderà ulteriormente a 14,36°C. L'umidità sarà al 76%, e il vento soffierà da nord-ovest a 6,1 m/s, con raffiche fino a 11,39 m/s. La pressione si stabilizzerà a 1010 hPa.

Un riepilogo della giornata

In sintesi, la giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da una varietà di condizioni meteo, che inizieranno con un cielo nuvoloso e umido di notte e al mattino, per evolversi in una giornata principalmente serena e ventosa. Le temperature saranno miti, oscillando tra i 14°C e i 17°C, mentre il vento sarà un elemento costante, soffiando prevalentemente da ovest-nord-ovest con raffiche significative in alcune ore della giornata. In generale, sarà una giornata favorevole per attività all'aperto, soprattutto nella seconda metà del giorno, quando il sole dominerà il cielo di Gela.