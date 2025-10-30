Ecco come cambierà il Tempo a Gela il 31 ottobre 2025 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 31 ottobre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La giornata di domani a Gela promette di essere piuttosto variabile, con momenti di pioggia alternati a periodi di cielo coperto. Sarà importante seguire le previsioni per non farsi sorprendere dai cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche, che potrebbero influenzare le attività all’aperto. Scopriamo insieme quali sorprese ci riserverà il meteo nel dettaglio.

Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: La notte inizia con una pioggia leggera che copre il cielo, con una probabilità di precipitazioni del 97%. La temperatura si aggira intorno ai 19.96°C, con un'umidità dell'86% che rende l'atmosfera piuttosto umida. Il vento soffia da est a una velocità di 4.47 m/s, con raffiche che raggiungono i 7.18 m/s.

Prima mattina: Nella prima mattina la pioggia diventa moderata con un accumulo di 8.83 mm. La temperatura scende leggermente a 19.38°C e l'umidità sale all'89%. Il vento cambia direzione provenendo da nord-est e si mantiene a 4.32 m/s.

Mattina: La pioggia si attenua in mattinata, tornando ad essere leggera con soli 0.28 mm di accumulo. La temperatura sale a 19.53°C e l'umidità diminuisce all'86%. Il vento soffia da nord-est a una velocità ridotta di 3.88 m/s.

Mezza mattinata: Verso la mezza mattinata, il cielo diventa coperto senza precipitazioni. La temperatura continua a salire, raggiungendo i 21.58°C, mentre l'umidità scende al 76%. Il vento si calma ulteriormente, provenendo da nord-ovest a 1.62 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, è prevista una leggera pioggia con un accumulo di 0.12 mm. La temperatura si stabilizza intorno ai 21.78°C e l'umidità aumenta lievemente al 78%. Il vento soffia più forte da ovest, raggiungendo i 5.93 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le nuvole si diradano un po', portando nubi sparse ma senza pioggia. La temperatura si mantiene sui 21.88°C e l'umidità cala al 74%. Il vento soffia da ovest a 7.27 m/s, con raffiche più intense di 8.53 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio torna la pioggia leggera con un accumulo di 0.25 mm. La temperatura scende a 20.57°C e l'umidità sale all'83%. Il vento proviene da ovest con una velocità di 5.17 m/s.

Sera: La sera si conclude con nubi sparse e un clima più stabile. La temperatura si attesta sui 20.16°C con un'umidità dell'82%. Il vento soffia da nord-ovest a 4.66 m/s, con raffiche più moderate.

Riepilogo della Giornata

Le previsioni per domani a Gela delineano una giornata instabile, caratterizzata da alternanze tra pioggia leggera e momenti di cielo coperto. Le temperature variano tra i 19°C e i 22°C, con un'umidità che renderà l'atmosfera umida per gran parte della giornata. Il vento, inizialmente da est, cambierà direzione più volte, mantenendosi moderato. Sarà quindi importante pianificare le attività all'aperto tenendo conto delle condizioni meteorologiche variabili. In sintesi, preparatevi ad una giornata all'insegna della variabilità meteorologica.