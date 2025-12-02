Ecco come cambierà il Tempo a Gela il 3 dicembre 2025 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 3 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a affrontare una giornata dal clima variabile e interessante. Le previsioni meteo per domani, 3 dicembre 2025, promettono di mantenere i cittadini sulle spine con un mix di nuvole, venti e qualche sporadica pioggia. Scopriamo insieme come si evolveranno le condizioni meteorologiche nel corso delle varie ore della giornata.

Dettagli delle previsioni orarie

Notte: La giornata inizia con temperature fresche, intorno agli 11.44°C. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, mentre l'umidità si attesterà al 71%. I venti soffieranno da nord-est a una velocità di 3.92 m/s, con raffiche fino a 4.22 m/s. La pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Prima mattina: Le nubi aumenteranno, portando a un cielo coperto e a un leggero aumento della temperatura, che raggiungerà i 14.21°C. L'umidità salirà al 72% e i venti si intensificheranno leggermente, con una velocità di 4.53 m/s e raffiche fino a 5.15 m/s. La pressione scenderà a 1013 hPa.

Mattina: Il cielo rimarrà coperto con una temperatura di 13.98°C. L'umidità sarà del 73%, mentre i venti soffieranno a 5.39 m/s. La pressione atmosferica continuerà a calare, arrivando a 1012 hPa.

Mezza mattinata: Le nuvole persisteranno, mantenendo il cielo coperto, ma la temperatura salirà a 15.92°C. L'umidità si manterrà al 71%, con venti provenienti da nord-est a 5.27 m/s. La pressione si stabilizzerà a 1012 hPa.

Mezzogiorno: La temperatura continuerà a salire, raggiungendo i 17.72°C. Sebbene il cielo sarà ancora coperto, c'è una minima possibilità di pioggia. I venti soffieranno con maggiore intensità a 6.13 m/s, e l'umidità scenderà al 70%. La pressione atmosferica si ridurrà ulteriormente a 1009 hPa.

Primo pomeriggio: La probabilità di pioggia aumenta leggermente, con precipitazioni leggere di 0.23 mm previste. La temperatura sarà di 16.89°C, con un'umidità del 73%. I venti soffieranno a 5.44 m/s, mentre la pressione scenderà a 1008 hPa.

Tardo pomeriggio: Il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno leggermente a 15.82°C. L'umidità aumenterà all'80%, e ci saranno venti moderati di 3.93 m/s. La pressione si manterrà a 1009 hPa.

Sera: La giornata si concluderà con una leggera pioggia di 0.21 mm, e temperature di 15.34°C. L'umidità sarà all'81%, con venti più deboli a 2.85 m/s. La pressione atmosferica resterà stabile a 1009 hPa.

Riepilogo delle previsioni

Le previsioni meteo per Gela, il 3 dicembre 2025, indicano una giornata prevalentemente nuvolosa, con temperature che oscillano tra gli 11.44°C e i 17.72°C. Durante il pomeriggio e la sera, ci sarà una leggera possibilità di pioggia, con precipitazioni moderate. I venti saranno variabili, con velocità che raggiungeranno i 6.13 m/s. Nel complesso, sarà una giornata caratterizzata da cielo coperto e venti moderati, con un clima tipicamente invernale.