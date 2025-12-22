Ecco come cambierà il Tempo a Gela il 23 dicembre 2025 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 23 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Osservando le previsioni meteo di Gela per il 23 dicembre 2025, appare chiaro che la giornata sarà caratterizzata da condizioni variabili. Il tempo mostrerà un'evoluzione dinamica, che inviterà i cittadini a prepararsi per affrontare una giornata che non si risparmierà in sorprese meteorologiche. Scopriremo insieme come si svilupperanno le condizioni atmosferiche nelle diverse fasi della giornata.

Previsioni dettagliate per la giornata del 23 dicembre 2025

Notte: Il cielo sarà coperto con una temperatura di circa 14.17°C. L'umidità sarà elevata all'82%, mentre il vento soffierà da est a una velocità di 3.63 m/s. La pressione atmosferica si attesterà sui 1012 hPa.

Prima mattina: Inizierà a manifestarsi una pioggia leggera con 1.19 mm di precipitazioni previste. La temperatura salirà leggermente a 15.31°C, con un'umidità del 75%. Il vento sarà quasi assente, con una velocità di 0.96 m/s proveniente da sud-est.

Mattina: La pioggia leggera continuerà, con 0.36 mm di precipitazioni. La temperatura scenderà a 14.66°C e l'umidità sarà del 77%. Il vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 1.86 m/s da sud-est.

Mezza mattinata: Le precipitazioni aumenteranno a 1.66 mm. La temperatura raggiungerà i 16.04°C, con un'umidità del 71%. Il vento si intensificherà, provenendo da sud con una velocità di 6.16 m/s.

Mezzogiorno: La pioggia leggera persisterà con 1.53 mm di accumulo. La temperatura scenderà leggermente a 15.05°C. L'umidità sarà del 73% e il vento soffierà a 9.09 m/s da ovest-sud-ovest.

Primo pomeriggio: Si prevedono 1.2 mm di precipitazioni. La temperatura sarà di 15.37°C e l'umidità scenderà al 65%. Il vento sarà più forte, raggiungendo i 9.66 m/s provenendo da sud-ovest.

Tardo pomeriggio: Le precipitazioni si ridurranno a 0.16 mm. La temperatura sarà di 14.73°C con un'umidità del 55%. Il vento continuerà a soffiare da sud-ovest a 6.67 m/s.

Sera: Il cielo si aprirà, rivelando un cielo sereno. La temperatura scenderà a 14.11°C e l'umidità aumenterà leggermente al 60%. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest a 5.25 m/s.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata del 23 dicembre 2025 a Gela si presenterà con un clima prevalentemente nuvoloso, accompagnato da piogge leggere nelle prime ore della giornata e nel corso della mattinata. Le temperature oscilleranno tra i 14°C e i 16°C, mantenendo un'atmosfera fresca. Il vento sarà variabile, con intensificazioni durante il giorno. Verso la sera, le condizioni miglioreranno notevolmente, portando a un cielo sereno, chiudendo così la giornata in modo più tranquillo rispetto al suo inizio. Si consiglia di tenere a portata di mano un ombrello per le ore centrali della giornata e di prepararsi a un clima più sereno in serata.