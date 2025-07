Ecco come cambierà il Tempo a Gela il 17 luglio 2025 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 17 luglio 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, la città di Gela sarà baciata da una giornata di sole e cieli limpidi. Per chi ha intenzione di trascorrere del tempo all'aperto o organizzare attività estive, le previsioni meteo sembrano promettere condizioni ideali. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa ci riserva il tempo per ogni fascia oraria.

Previsioni dettagliate per fascia oraria

Notte: Iniziamo la giornata con una notte serena, caratterizzata da un cielo limpido e temperature intorno ai 26.63°C. L'umidità si mantiene al 74%, mentre il vento soffia leggero a 1.45 m/s da ovest.

Prima mattina: Le prime ore del mattino vedranno un leggero calo delle temperature a 25.4°C, con un cielo ancora privo di nuvole. L'umidità scenderà leggermente al 73% e il vento sarà quasi impercettibile a 0.32 m/s.

Mattina: Con l'alba, le temperature risaliranno a 26.22°C. La giornata si aprirà con un cielo sereno e una visibilità perfetta. Il vento si farà sentire un po' di più, raggiungendo 1.56 m/s.

Mezza mattinata: Le condizioni rimarranno stabili durante la mezza mattinata, con temperature di 26.58°C e un'umidità del 71%. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a 5.34 m/s, ma il cielo rimarrà sgombro da nuvole.

Mezzogiorno: All'ora di pranzo, le temperature toccheranno i 26.82°C, ma il valore percepito sarà di 28.71°C. Nonostante una leggera brezza da sud-ovest a 5.07 m/s, il sole continuerà a splendere senza ostacoli.

Primo pomeriggio: Il caldo si farà sentire maggiormente nel primo pomeriggio con una temperatura di 27.5°C e una sensazione termica di 29.84°C. Le nuvole faranno una breve apparizione, coprendo appena il 6% del cielo, mentre il vento si intensificherà fino a 7.64 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, osserviamo un lieve calo termico con temperature che scendono a 26.29°C. L'umidità aumenterà al 79%, mentre il vento rallenterà a 4.19 m/s, mantenendo il cielo quasi completamente sgombro.

Sera: La giornata si concluderà con una serata tranquilla e serena. Le temperature si stabilizzeranno sui 25.39°C, con una percezione di 26.15°C. Il vento sarà più fresco e proveniente da est, con una velocità di 2.23 m/s.

Riepilogo delle previsioni del giorno

Per la giornata del 17 luglio 2025, Gela si presenterà sotto un cielo limpido e sereno per l'intera giornata. Le temperature oscilleranno tra i 25.4°C e i 27.5°C, con una sensazione di calore più intensa durante il pomeriggio. I venti, inizialmente deboli, aumenteranno di intensità nel corso della giornata, ma senza compromettere il comfort generale. Nel complesso, ci aspetta una giornata perfetta per attività all'aperto, con condizioni meteo che garantiranno il massimo del godimento estivo.