Ecco come cambierà il Tempo a Gela il 14 novembre 2025 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 14 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani a Gela si prospetta una giornata interessante dal punto di vista meteorologico, con condizioni che potrebbero influenzare le vostre attività quotidiane. Le previsioni indicano un tempo stabile, ma con alcune variazioni termiche che potrebbero sorprendere. Scopriamo insieme quali sono le tendenze per le diverse fasce orarie del giorno.

Le previsioni orarie per Gela

Notte: Le ore notturne vedranno un cielo completamente sereno, con una temperatura di 15.45°C. L'umidità si attesterà all'80%, mentre il vento soffierà da nord-est a una velocità di 1.96 m/s. La pressione atmosferica sarà di 1025 hPa, garantendo una notte tranquilla.

Prima mattina: Alle prime luci dell'alba, il cielo rimarrà sereno con una temperatura leggermente in aumento a 15.69°C. L'umidità scenderà al 75%, e il vento continuerà a provenire da nord con una velocità ridotta a 1.61 m/s.

Mattina: Con l'arrivo del giorno, le condizioni meteorologiche resteranno invariate, mantenendo un cielo sereno e una temperatura di 15.42°C. L'umidità si stabilizzerà al 74%, mentre il vento aumenterà leggermente a 2.32 m/s, provenendo da nord-est.

Mezza mattinata: La temperatura inizierà ad aumentare raggiungendo 17.55°C. Il cielo rimarrà sereno, e l'umidità scenderà al 68%. Il vento sarà molto debole, con una velocità di appena 0.73 m/s, proveniente da nord.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il clima sarà ancora sereno con la temperatura che continuerà a salire fino a 18.61°C. L'umidità sarà stabile al 68%, e il vento, proveniente da ovest-sud-ovest, soffierà a 1.49 m/s.

Primo pomeriggio: Le condizioni atmosferiche rimarranno pressoché invariate, con il cielo che si manterrà sereno. La temperatura sarà di 18.71°C e l'umidità salirà leggermente al 69%. Il vento sarà debole, proveniente da sud-ovest a 1.08 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, il cielo si manterrà prevalentemente sereno, con una temperatura di 18°C. L'umidità aumenterà al 75% e il vento soffierà da nord-est a 1.67 m/s.

Sera: Infine, la sera vedrà una lieve diminuzione della temperatura fino a 17.17°C, con un cielo ancora sereno. L'umidità si manterrà all'80%, mentre il vento aumenterà leggermente a 2.76 m/s, continuando a provenire da nord-est.

Conclusioni sulle previsioni del giorno

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno e da temperature miti, che oscilleranno tra i 15°C e i 18.71°C. L'umidità varierà tra il 68% e l'80%, mentre il vento sarà generalmente debole, con leggere variazioni di direzione. In sintesi, il clima sarà ideale per attività all'aperto, grazie alla stabilità delle condizioni atmosferiche e alla piacevole temperatura autunnale.