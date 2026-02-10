Ecco come cambierà il Tempo a Gela il 11 febbraio 2026 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 11 febbraio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

A Gela, la giornata di domani promette una varietà di condizioni meteorologiche che potrebbero influenzare le vostre attività quotidiane. Con una combinazione di pioggia leggera, nubi sparse e qualche schiarita, è importante pianificare le vostre uscite con attenzione. Continuate a leggere per scoprire ogni dettaglio delle previsioni ora per ora.

Previsioni Orarie Dettagliate

Notte: La notte a Gela si aprirà con una temperatura di 13.54°C accompagnata da una pioggia leggera che porterà 1.63 mm di precipitazioni. L'umidità sarà piuttosto alta al 94%, con un vento da ovest a 2.87 m/s e raffiche fino a 5.74 m/s. Il cielo sarà completamente coperto.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, intorno alle 03:00, la temperatura salirà leggermente a 14.1°C. La pioggia diminuirà con precipitazioni di soli 0.57 mm, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 93%. Il vento rinforzerà, raggiungendo 5.71 m/s con raffiche fino a 9.14 m/s.

Mattina: Alle 06:00, il cielo comincerà a schiarirsi, pur rimanendo prevalentemente coperto. La temperatura sarà di 14.44°C con un vento più sostenuto a 6.57 m/s e raffiche fino a 11.25 m/s. Non sono previste precipitazioni significative.

Mezza mattinata: La pioggia ritornerà a metà mattinata, con 0.32 mm di precipitazioni previste e una temperatura di 15.18°C. L'umidità resterà elevata al 93%, con un vento da ovest-sudovest che soffierà a 7.47 m/s e raffiche fino a 12.34 m/s.

Mezzogiorno: Verso mezzogiorno, la pioggia si intensificherà leggermente con 0.68 mm di precipitazioni. La temperatura si manterrà su 15.44°C e il vento aumenterà ulteriormente a 9.51 m/s con raffiche fino a 15.42 m/s. Il cielo sarà completamente coperto.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la pioggia diminuirà a soli 0.14 mm, mentre la temperatura salirà a 15.89°C. Il vento rimarrà sostenuto a 10.45 m/s, con raffiche fino a 14.96 m/s, e il cielo sarà ancora coperto.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le condizioni miglioreranno con nubi sparse e nessuna precipitazione prevista. La temperatura scenderà leggermente a 14.39°C e il vento soffierà a 9.97 m/s con raffiche fino a 12.96 m/s.

Sera: In serata, il cielo si aprirà finalmente, regalando un cielo sereno. La temperatura si attesterà intorno ai 14.33°C, con un vento da ovest a 9.43 m/s e raffiche fino a 15.94 m/s. L'umidità scenderà all'83%, offrendo una fine serata più asciutta.

Riepilogo della Giornata

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da una variabilità meteorologica notevole. Le temperature oscilleranno tra 13.54°C e 15.89°C, con piogge prevalentemente leggere in diverse fasce orarie. Il vento sarà un fattore costante, con velocità che raggiungeranno i 10.45 m/s e raffiche più intense. La serata si concluderà con un miglioramento significativo, offrendo cieli sereni e una pausa dalle precipitazioni. Preparatevi a una giornata dinamica, con il tempo che cambierà frequentemente.