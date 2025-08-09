Ecco come cambierà il Tempo a Gela il 10 agosto 2025 e nei prossimi giorni | Aggiornamento
Che tempo farà domani 10 agosto 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.
Domani, 10 agosto 2025, Gela si prepara ad accogliere una giornata con un tempo che promette di essere ideale per chi ama il sole e il cielo limpido. Ma come si evolveranno le condizioni meteorologiche nel corso delle 24 ore? Scopriamolo insieme con le previsioni dettagliate, fascia oraria per fascia oraria.
Previsioni dettagliate per fascia oraria
Notte: Le prime ore del mattino vedranno Gela avvolta in un cielo sereno, senza nuvole all'orizzonte. La temperatura sarà di 25.61°C, con un'umidità del 61%. Il vento soffierà leggermente da nord-est a una velocità di 0.77 m/s, rendendo l'atmosfera piacevole e tranquilla.
Prima mattina: Alle 3:00, le condizioni rimarranno pressoché immutate, con il cielo ancora libero da nubi. La temperatura salirà leggermente a 26°C, mentre l'umidità scenderà al 57%. Il vento continuerà a essere gentile, con raffiche fino a 1.56 m/s.
Mattina: Alle 6:00, il sole inizierà a riscaldare la giornata. La temperatura salirà a 27.05°C, con un'umidità ridotta al 52%. Il vento aumenterà leggermente, provenendo da nord-est a 1.72 m/s, mantenendo l'aria fresca e confortevole.
Mezza mattinata: Alle 9:00, il cielo rimarrà sereno e limpido. La temperatura raggiungerà i 28.64°C, con un'umidità del 47%. Il vento cambierà direzione, venendo da sud-ovest a 3.52 m/s, portando una leggera brezza marina.
Mezzogiorno: All'ora di pranzo, il termometro segnerà 27.96°C, con un aumento dell'umidità al 57%. Il vento soffierà da sud-ovest a 5.13 m/s, garantendo un piacevole refrigerio sotto il sole cocente.
Primo pomeriggio: Alle 15:00, la temperatura si manterrà intorno ai 27.63°C. L'umidità sarà del 60%, mentre il vento, proveniente da sud-ovest, scenderà a 3.02 m/s. Il cielo continuerà a essere privo di nuvole, offrendo una giornata perfetta per attività all'aperto.
Tardo pomeriggio: Alle 18:00, la temperatura inizierà a calare leggermente a 26.48°C, con un'umidità del 65%. Il vento si calmerà ulteriormente, soffiando a soli 0.3 m/s, creando un'atmosfera tranquilla e rilassante.
Sera: Con l'arrivo della sera alle 21:00, il cielo resterà sereno e la temperatura si stabilizzerà a 26.37°C. L'umidità scenderà al 59%, mentre il vento riprenderà leggermente forza a 1.68 m/s, portando un fresco sollievo alla fine della giornata.
Riepilogo delle previsioni di Gela
In sintesi, Gela vivrà una giornata caratterizzata da un cielo sereno e privo di nuvole per tutte le 24 ore. Le temperature oscillanti tra i 25.61°C e i 28.64°C offriranno un clima estivo ideale, mentre il vento, mai troppo forte, contribuirà a mantenere un'atmosfera piacevole. Con un'umidità variabile ma mai opprimente, la giornata di domani promette di essere perfetta per godersi il sole della Sicilia in tutta tranquillità.