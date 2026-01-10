Quotidiano di Gela

Eccellenza, Niscemi in trasferta a Gliaca di Piraino per ritrovare i tre punti

Impegnata al “Presti” la Vigor Gela, fanalino di coda del girone D di Promozione, che riceverà domani la visita del Noto. In trasferta a Carlentini, invece, il Real Gela, nono nel girone F del campionato di Prima Categoria.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
10 gennaio 2026 15:10
Eccellenza, Niscemi in trasferta a Gliaca di Piraino per ritrovare i tre punti -
Gela
Sport
Calcio
Condividi

Niscemi. Reduce da un’amara sconfitta interna, il Niscemi viaggia verso Gliaca di Piraino in cerca del riscatto immediato dopo il ko al Pontelongo contro il Melilli. Distanti dieci punti dalla zona playout, i gialloverdi cercano all’impianto sportivo peloritano la vittoria e l’aggancio al quinto posto, lontano tre lunghezze. Riflettori puntati anche sulle sfide che vedranno protagoniste le contendenti ad un piazzamento nella zona nobile del girone B.

Impegnata al “Presti”, invece, la Vigor Gela, che riceve la visita del Noto. In trasferta a Carlentini il Real Gela, nono nel girone F del campionato di Prima Categoria.

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela