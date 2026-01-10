Eccellenza, Niscemi in trasferta a Gliaca di Piraino per ritrovare i tre punti
Impegnata al “Presti” la Vigor Gela, fanalino di coda del girone D di Promozione, che riceverà domani la visita del Noto. In trasferta a Carlentini, invece, il Real Gela, nono nel girone F del campionato di Prima Categoria.
Niscemi. Reduce da un’amara sconfitta interna, il Niscemi viaggia verso Gliaca di Piraino in cerca del riscatto immediato dopo il ko al Pontelongo contro il Melilli. Distanti dieci punti dalla zona playout, i gialloverdi cercano all’impianto sportivo peloritano la vittoria e l’aggancio al quinto posto, lontano tre lunghezze. Riflettori puntati anche sulle sfide che vedranno protagoniste le contendenti ad un piazzamento nella zona nobile del girone B.
