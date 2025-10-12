Quotidiano di Gela

Eccellenza, il Niscemi supera la capolista Messana

Prima gioia stagionale per il Niscemi di Fabio Comandatore. Domenica da dimenticare, invece, per Vigor, Real Gela e Terranova.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
12 ottobre 2025 22:36
Gela
Sport
Calcio
Niscemi. Il Niscemi brinda alla prima vittoria in campionato. Il big match contro la Messana termina 2-1 in favore dei gialloverdi, in virtù di un’autorete ospite propiziata da una grande giocata di Diaw e dal rigore realizzato da Trovato, cinico ed impeccabile dal dischetto. A siglare il gol del momentaneo pareggio peloritano è invece Mazzola sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

La Vigor Gela, in Promozione, non trova il primo successo stagionale. La Sommatinese sbanca il “Presti” con un convincente 2-1.

In Prima Categoria il Real Gela non riesce nell’intento di bissare il successo ottenuto contro il Carlentini e cede sul campo del Riesi per 1-0. Decisivo il gol del gelese Davide Ascia.

Altra domenica da dimenticare per il Terranova, a quota 0 punti nel girone F di Seconda Categoria. La Scordiense torna a casa col bottino pieno dopo aver inflitto un tennistico 6-0 ai gelesi.

