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E’ morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni

ROMA (ITALPRESS) - E' morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni e scompare dopo una lunga malattia. Ne dà notizia Il Mattino online. E' scomparso nella sua amata isola, a villa Castiglione. Lascia il figl...

A cura di Redazione Redazione
11 luglio 2026 10:23
E’ morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni -
Italia
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ROMA (ITALPRESS) - E' morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni e scompare dopo una lunga malattia. Ne dà notizia Il Mattino online. E' scomparso nella sua amata isola, a villa Castiglione. Lascia il figli Igor con la prima moglie e Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi.

Se ne va uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento. Pianista raffinato, interprete elegante e autore di brani entrati nella memoria collettiva, ha attraversato oltre sessant'anni di musica, riuscendo a parlare a generazioni diverse senza mai rinunciare al proprio stile.

- - foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

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Fonte:

Verificato il: 11 luglio 2026

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