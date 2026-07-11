E’ morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni

ROMA (ITALPRESS) - E' morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni e scompare dopo una lunga malattia. Ne dà notizia Il Mattino online. E' scomparso nella sua amata isola, a villa Castiglione. Lascia il figl...

A cura di Redazione 11 luglio 2026 10:23

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ROMA (ITALPRESS) - E' morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni e scompare dopo una lunga malattia. Ne dà notizia Il Mattino online. E' scomparso nella sua amata isola, a villa Castiglione. Lascia il figli Igor con la prima moglie e Edoardo e Daria con Giuliana Gagliardi. Se ne va uno degli ultimi grandi protagonisti della canzone italiana del Novecento. Pianista raffinato, interprete elegante e autore di brani entrati nella memoria collettiva, ha attraversato oltre sessant'anni di musica, riuscendo a parlare a generazioni diverse senza mai rinunciare al proprio stile. - - foto IPA Agency - (ITALPRESS).