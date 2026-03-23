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E’ morto l’ex premier francese Lionel Jospin

PARIGI (ITALPRESS) - E' morto all'età di 88 anni l'ex primo ministro francese Lionel Jospin. Lo ha riferito la famiglia, come riportano i media francesi. A lungo uno dei massimi esponenti del Partito...

A cura di Redazione Redazione
23 marzo 2026 09:24
E’ morto l’ex premier francese Lionel Jospin -
Italia
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PARIGI (ITALPRESS) - E' morto all'età di 88 anni l'ex primo ministro francese Lionel Jospin. Lo ha riferito la famiglia, come riportano i media francesi. A lungo uno dei massimi esponenti del Partito Socialista, fu primo ministro dal 3 giugno 1997 al 6 maggio 2002, a capo di un governo di sinistra durante la presidenza di Jacques Chirac. Si candidò senza successo alle elezioni presidenziali nel 1995 e nel 2002.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

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