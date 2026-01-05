E’ morta Anna Falcone, sorella maggiore del magistrato ucciso dalla Mafia

PALERMO (ITALPRESS) & Si è spenta a 92 anni Anna Falcone, la sorella maggiore di Giovanni Falcone, ucciso in occasione della strage di Capaci nel 1992. Insieme a Maria Falcone aveva creato l& Fondazione intestata al magistrato. &

PALERMO (ITALPRESS) – Si è spenta a 92 anni Anna Falcone, la sorella maggiore di Giovanni Falcone, ucciso in occasione della strage di Capaci nel 1992. Insieme a Maria Falcone aveva creato l’omonima Fondazione intestata al magistrato.

“La scomparsa di Anna Falcone rappresenta un momento di profondo cordoglio per la città di Palermo. Con il suo stile riservato e la sua straordinaria dignità, Anna Falcone ha custodito e onorato la memoria del fratello Giovanni. Insieme alla sorella Maria ha contribuito alla nascita della Fondazione Falcone, offrendo un sostegno silenzioso ma fondamentale alla diffusione dei valori di legalità e giustizia che il giudice Falcone ha incarnato. A nome mio e dell’intera amministrazione comunale esprimo il più sentito cordoglio alla sorella Maria e a tutta la famiglia Falcone, stringendoci con rispetto e riconoscenza a un nome che resta patrimonio morale della nostra comunità”. Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla.

