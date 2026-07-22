Due salvataggi in mare, Cavallo: "Servizio di assistenza efficiente"

I due salvataggi in mare

Gela. Abbiamo riferito dei due salvataggi in mare che nello stesso lasso di tempo, oggi pomeriggio, hanno dimostrato la prontezza dei bagnini della Poseidon ma anche del bagnante intervenuto per prestare soccorso alla donna che a sua volta ha messo in salvo i due figli, in difficoltà in mare. "Quanto accaduto oggi sul lungomare ci ricorda quanto il mare possa diventare insidioso nel giro di pochi istanti. Nel corso della giornata si sono verificati due distinti interventi di salvataggio. Nel primo caso, una madre, nel tentativo di soccorrere i propri figli in difficoltà tra le onde, ha rischiato la vita. Nel secondo, un uomo è stato trascinato dalla forza del mare contro gli scogli, trovandosi in una situazione di gravissimo pericolo. In entrambi i casi, il tempestivo intervento degli assistenti bagnanti, della Capitaneria di Porto ha evitato conseguenze ben più gravi. A tutti loro va il mio più sincero ringraziamento per il coraggio, la professionalità e il senso di responsabilità dimostrati. Questi episodi confermano, ancora una volta, quanto sia importante poter contare su un servizio di assistenza e salvataggio efficiente lungo il nostro litorale. Anche grazie allo stanziamento disposto dall'assessore regionale al territorio e ambiente, Giusi Savarino, il Comune ha potuto rafforzare quest'anno il servizio degli assistenti bagnanti sulle spiagge. Una scelta che oggi dimostra tutta la sua utilità e la sua importanza. La sicurezza non si improvvisa: si costruisce con la prevenzione, con investimenti mirati e con la presenza di personale qualificato. Oggi, grazie alla prontezza di chi è intervenuto, sono state salvate delle vite umane, ed è questo il risultato più importante", dice il consigliere comunale Sara Cavallo.