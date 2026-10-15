"Due anni senza criticità nei cimiteri cittadini", Giudice: "Da Iaglietti polemiche lontane da fatti"

Il presidente della commissione consiliare affari generali Giovanni Giudice, esponente di “Una Buona Idea”, ritiene strumentali le considerazioni espresse dal dirigente locale FdI Diego Iaglietti

Gela. “Solo polemiche che non considerano quanto è stato fatto, in questi due anni, dall'attuale amministrazione comunale in tema di cimiteri”. Il presidente della commissione consiliare affari generali Giovanni Giudice, esponente di “Una Buona Idea”, ritiene strumentali le considerazioni espresse dal dirigente locale FdI Diego Iaglietti, che ha contestato su tutta la linea l'approccio amministrativo sulle manutenzioni nei cimiteri cittadini. “L’ex consigliere comunale Iaglietti di Fratelli d’Italia torna a parlare di manutenzioni cimiteriali, confermando una certa abitudine a cercare argomenti per alimentare polemiche, piuttosto che riconoscere il lavoro svolto dall’amministrazione comunale. Da quando si è insediata questa amministrazione – dice Giudice - sui cimiteri è stata avviata una vera rivoluzione: è stata ridotta l’emergenza loculi, non è stato più necessario ricorrere alle confraternite, si è intervenuti sull’impianto idrico e sono stati installati i bagni chimici, garantendo inoltre un servizio di pulizia puntuale e costante. È evidente che restano criticità manutentive, legate anche all’età delle strutture: basti pensare al cimitero monumentale e ai quasi quarant’anni del cimitero Farello. Criticità che l’amministrazione ha affrontato con interventi concreti, garantendo sempre una degna sepoltura e la fruibilità dei cimiteri. È necessario un progetto di riqualificazione più ampio, ma non si possono cancellare i risultati già raggiunti”. Circa il tema del rinnovo delle concessioni cimiteriali, il consigliere sottolinea che sono adempimenti necessari e che vanno a garantire una programmazione a lungo termine. “L’ultimo rinnovo risale ad almeno tredici anni fa e ha permesso di coprire, a malapena, i costi dei loculi e delle operazioni di tumulazione, mentre le manutenzioni ordinarie sono state sostenute attraverso il bilancio comunale. Oggi, grazie ai rinnovi trentennali, sarà possibile programmare interventi manutentivi più significativi e proseguire nella costruzione di nuovi loculi, anche attraverso il piano previsto per il cimitero Farello, che sarà presto sottoposto al consiglio comunale. Questi sono i fatti. Se oggi possiamo parlare di superamento dell’emergenza e di una programmazione più strutturata – aggiunge Giudice - è grazie al lavoro di questa amministrazione e della maggioranza che la sostiene. Invitiamo pertanto l’ex consigliere comunale a confrontarsi sui fatti e a occuparsi di temi sui quali possa offrire un contributo concreto, evitando polemiche che non rendono giustizia al lavoro svolto e ai risultati ottenuti”.